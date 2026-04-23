Coop Pank AS Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Coop Pank AS Registered hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 34,9 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at