Cooper Aktie
ISIN: US2166631042
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12.05.2026 21:19:20
Cooper Capital Sells Its Entire $8.2 Million Quantum Computing ETF Position -- What Investors Should Know
According to a recent SEC filing, Cooper Capital Advisors LLC sold all 71,248 shares it held of the Defiance Quantum ETF (NASDAQ:QTUM) during the first quarter of 2026. Based on the quarter’s average share price, the estimated trade value was $8.2 million. The fund now holds zero QTUM shares.The Defiance Quantum ETF (QTUM) offers investors targeted exposure to companies at the forefront of quantum computing and machine learning.One thing is clear: Cooper Capital appears to have sold QTUM after a remarkable run. QTUM shares surged roughly 84% over the past year as of early May 2026, outpacing the S&P 500 by around 57 percentage points and beating its own Technology category benchmark by roughly 29 percentage points. What's less clear is why Cooper sold.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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