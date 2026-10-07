Cooper Aktie
ISIN: US2166631042
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07.10.2026 17:38:01
Cooper Companies Director Kurzius Buys 10,000 Shares for $539,100. What Does This Insider See in Shares?
Lawrence Erik Kurzius, Director at The Cooper Companies, Inc. (NASDAQ:COO), acquired 10,000 shares of common stock on September 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($53.91); post-transaction value based on Sept. 14, 2026 market close ($54.22).
The Cooper Companies is a global medical device manufacturer with approximately 15,000 employees and a market capitalization of $10.4 billion, generating $4.2 billion in trailing twelve-month (TTM) revenue. The company maintains a competitive position in the vision care and surgical markets through its dual-business-unit structure, offering both consumer-facing contact lens products and professional-grade surgical instruments that address substantial global demand for vision correction and surgical solutions.
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