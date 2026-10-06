Cooper Companies Aktie

Cooper Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A402VX / ISIN: US2166485019

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07.10.2026 00:50:02

Cooper Companies Director Rosebrough Buys 10,000 Shares for $542,000. What Does His Move Say About This Eye Care Stock?

Walter M. Jr Rosebrough, a Director at The Cooper Companies, Inc. (NASDAQ:COO), purchased 10,000 shares of common stock in transactions executed on Sept. 11, 2026 and Sept. 14, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($54.16); post-transaction value based on Sept. 14, 2026 market close ($54.22).

The Cooper Companies is a global medical device manufacturer with approximately 15,000 employees and a market capitalization of $10.4 billion, generating $4.2 billion in trailing twelve-month (TTM) revenue. The company maintains a competitive position in the vision care and surgical markets through its dual-business-unit structure, offering both consumer-facing contact lens products and professional-grade surgical instruments that address substantial global demand for vision correction and surgical solutions.

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