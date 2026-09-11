Cooper Companies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cooper Companies hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent auf 1,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at