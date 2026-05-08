Cooper-Standard: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cooper-Standard hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,85 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent auf 686,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 667,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at