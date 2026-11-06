Cooper-Standard hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cooper-Standard ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cooper-Standard die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 708,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 695,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at