Coor Service Management informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coor Service Management hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,500 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Coor Service Management mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,05 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,00 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,02 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at