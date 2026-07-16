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16.07.2026 06:31:29
Coor Service Management informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coor Service Management lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Coor Service Management 0,700 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,53 Prozent auf 3,12 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Gewinn von 1,08 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,14 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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