Coor Service Management vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coor Service Management hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,60 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coor Service Management noch ein Gewinn pro Aktie von -0,100 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Coor Service Management 3,22 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,30 SEK. Im Vorjahr waren 1,33 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,48 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at