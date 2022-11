COP27/Baerbock: Fortschritte bei Finanzierung von klimabedingten Schäden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sieht auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich Fortschritte bei dem Vorhaben, einen Fonds zur Finanzierung von klimabedingten Schäden in ärmeren Ländern einzurichten. "Wir haben gestern Nacht einen großen Schritt gemacht", sagte die deutsche Verhandlungsführerin bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) im ZDF-Morgenmagazin.

Die Europäische Union hat sich unter der Bedingung für einen solchen Fonds ausgesprochen, dass auch größere Schwellenländer wie China sich daran beteiligen und dass lediglich besonders vulnerable Staaten die Gelder erhalten. Ein auf der Konferenz vorliegender Entwurf für einen Beschluss zu klimabedingten Schäden ("Loss and Damage") sieht mehrere Optionen vor, darunter den von Entwicklungsländern massiv eingeforderten Fonds zur Finanzierung von Ausgleichszahlungen für solche Verluste entweder sofort zu beschließen oder dies für das kommende Jahr vorzubereiten. Eine dritte Option ist allgemeiner formuliert.

Nötig sei allerdings auch, dass sich die UN-Staaten auf der Klimakonferenz auf einen Arbeitsplan zur Reduktion des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) verständigen, sagte Baerbock. "Mit Geld alleine werden wir diese Krise ohnehin nicht eindämmen können. Deswegen werben wir zum Zweiten so massiv dafür, dass wir bei der Frage CO2-Minderung, dass wir da einen Arbeitsplan gemeinsam beschließen, in dem wir festhalten, wie wir insbesondere in den nächsten zehn Jahren unsere Emissionen halbieren bis zum Jahr 2030, damit wir überhaupt auf den 1,5-Pfad kommen können", sagte Baerbock mit Blick auf das Pariser Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung. Außerdem müsse von der Konferenz ein klares Bekenntnis zum Ausstieg von allen fossilen Energieträgern ausgehen.

Die Konferenz in dem ägyptischen Urlaubsort soll eigentlich am Freitag zu Ende gehen. Es wird aber damit gerechnet, dass das Treffen verlängert wird.

