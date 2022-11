COP27/Größter Schaden durch Rückzug USA, Chinas aus Pariser Abkommen-Studie

BERLIN (Dow Jones)--Ein einseitiger Rückzug der USA und Chinas aus dem Pariser Klimaabkommen könnte den größten Schaden anrichten. Das ergaben Berechnungen für 140 Länder durch Forscher des IfW Kiel und der Universität Bayreuth. Durch einen Austritt alleine der USA könnte sich die angestrebte Reduktion der globalen Emissionen um knapp ein Drittel verringern, so die Studie.

Halten alle 195 Länder ihre im Rahmen des Paris Klimaabkommens gemachten Zusagen für nationale Reduktionsziele ein, sinken die globalen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu einem "Business-as-usual"-Emissionspfad um schätzungsweise 25,4 Prozent, so die Autoren der Studie "The Consequences of Unilateral Withdrawals from the Paris Agreement".

"Am schlimmsten wären die Auswirkungen eines einseitigen Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen", sagte der IfW-Experte und Mitautor der Studie, Joschka Wanner. Dafür gebe es zwei Gründe: "Die Vereinigten Staaten sind der weltweit zweitgrößte Emittent. Sie haben sich aber auch mit einer angestrebten Reduktion um 47 Prozent auf eine hohe Minderung ihrer Emissionen verpflichtet."

Statt einer Verringerung um 25,4 Prozent reduziere die Welt ihre Emissionen bei einem Ausstieg der USA nur um 17,3 Prozent.

Die USA unter dem früheren republikanischen US-Präsident Donald Trump war 2020 aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Diesen Schritt machte sein Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, 2021 wieder rückgängig.

Die zweitgrößte unmittelbare Auswirkung auf die weltweiten Emissionen durch entgangene Reduktionszusagen hätte ein Ausstieg Chinas, der die globale Reduktion um 11,9 Prozent verringern würde, so die Studie. China emittiert noch mehr CO2 als die USA, hat aber auch ein deutlich niedrigeres Reduktionsziel (minus 11,3 Prozent).

