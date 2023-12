COP28: Bundeskanzler Scholz reist zur Weltklimakonferenz nach Dubai

DUBAI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz will am Freitag auf der Weltklimakonferenz in Dubai für seinen internationalen Klimaclub werben, in dem besonders ehrgeizige Länder im Kampf gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten sollen. Bei seiner Reise in den Ölstaat trifft der Kanzler auf rund 170 andere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt - darunter die Spitzen der EU, der französische Präsident Emmanuel Macron sowie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Der von Scholz ins Leben gerufene Klimaclub, der am Freitag offiziell seine Arbeit aufnehmen soll, hat einen Fokus auf Industriepolitik. Die 33 bisherigen Mitgliedstaaten wollen sich darüber austauschen, wie in dem Sektor klimaschädliche Treibhausgase eingespart werden können. Dabei geht es um die Entwicklung von Standards und Definitionen "grüner" Industrieprodukte und Grundstoffe - etwa Stahl und Zement.

Auch der britische König Charles III., der seit Langem als passionierter Klimaschützer gilt, wird am Freitag in Dubai auf der Konferenz erwartet. Auch die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine dürften mit im Fokus stehen. Es sind Reden des israelischen Präsidenten Izchak Herzog, des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas und auch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj geplant./swe/DP/he