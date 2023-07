COP28-Präsidentschaft fordert Vorreiterrolle von G20 bei Klimaschutz

NEU DELHI (dpa-AFX) - Im Vorfeld der UN-Weltklimakonferenz in Dubai haben die Organisatoren von den G20-Ländern eine Führungsrolle gefordert. "Wir rufen die G20 auf, auf der Grundlage von Wissenschaft und Gerechtigkeit eine Vorreiterrolle zu übernehmen und den Weg zu einem starken und glaubwürdigen Resultat zu ebnen", schrieben der designierte Präsident der COP28, Sultan Ahmed al-Dschaber, sowie ein hochrangiger UN-Klimapolitik-Vertreter in einer gemeinsamen Erklärung am Rande eines Gipfels der Umwelt- und Klimaminister der G20 im indischen Chennai am Freitag. Das Ergebnis der COP28 solle in der Folge Entwicklungsländern eine faire Energiewende ermöglichen.

Die Wissenschaft fordere ein Resultat bei der COP28, das eine klare Verringerung der Treibhausgas-Emissionen vorantreibe und auf den Fortschritt bei früheren UN-Weltklimakonferenzen aufbaue, hieß es weiter. Der Gruppe der 20 (G20) gehören die führenden Industrie- und Schwellenländer an. Indien hat derzeit den Vorsitz der G20-Runde.

Die nächste Weltklimakonferenz COP28 beginnt Ende November in Dubai. Dabei soll die Weltgemeinschaft eine Bilanz ihrer bisherigen Klimaschutzbemühungen ziehen und sie an den 2015 bei der Pariser Klimakonferenz vereinbarten Zielen messen. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, gilt angesichts der schleppenden Klimaschutzbemühungen rund um den Globus als zunehmend unrealistisch./asg/DP/jha