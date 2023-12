COP28/WMO-Chef: Brauchen beim Klimaschutz Akzeptanz der Bevölkerung

GENF (dpa-AFX) - Der Chef der Weltwetterorganisation (WMO) sieht Politiker und Politikerinnen beim Klimaschutz vor einem Dilemma. Einerseits seien sehr viel weitreichendere Klimaschutzmaßnahmen nötig als bislang beschlossen, andererseits müssten Politiker aber auch die Bevölkerung mitnehmen. "Wir müssen im Kopf behalten, dass wir die Akzeptanz der Bevölkerung brauchen", sagte Taalas der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. "Wenn wir zu extrem sind, mag das gut für das Klima sein, aber es wird nicht akzeptiert. Dann führen etwas moderatere Schritte zu besseren Ergebnissen." Populistische Parteien bekämen nur Zulauf, wenn die Bevölkerung Maßnahmen als zu drastisch empfinde.

Manchmal gehe es im Klimaschutz eben zwei Schritte vor und einen zurück, sagte Taalas. "Aber insgesamt geht es in die richtige Richtung. So hätten die USA bereits die Hälfte ihrer Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 erfüllt - "obwohl es Präsident Donald Trump gab". Trump machte Schutzmaßnahmen in seiner Präsidentschaft teils rückgängig. Sein Nachfolger Joe Biden setzt wieder mehr Klimaschutzmaßnahmen um./oe/DP/zb