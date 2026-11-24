DRAFT Aktie
WKN DE: A2P353 / ISIN: JP3639350002
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24.11.2026 10:55:22
COP31 draft deal calls for 'immediate' shift away from fossil fuels
The preliminary agreement at UN climate talks in Turkey calls for a rapid reduction of planet-warming emissions and at least $120 billion to help countries adapt to climate change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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