SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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26.11.2026 11:39:22
COP31 draft deal calls for 'immediate' shift away from fossil fuels
The preliminary agreement at UN climate talks in Turkey calls for a rapid reduction of planet-warming emissions and at least $120 billion to help countries adapt to climate change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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