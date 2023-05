Copa A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Copa A ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Copa A die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Copa A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,700 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Copa A 867,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 571,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at