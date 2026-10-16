Copa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Copa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 11,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 650,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 749,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at