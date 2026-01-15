Copa a Aktie
WKN: A0H1Q1 / ISIN: PAP310761054
|
15.01.2026 18:00:54
Copa Del Rey: How to Watch Racing Santander vs. Barcelona Soccer Livestream From Anywhere
Hansi Flick's men take on the Segunda División leaders for a place in the quarterfinals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Copa Holdings SAShs -A-
|
18.11.25
|Ausblick: Copa A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Erste Schätzungen: Copa A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Copa A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Copa A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Copa Holdings SAShs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|10,50
|0,96%
|Copa Holdings SAShs -A-
|113,00
|2,73%
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,52
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.