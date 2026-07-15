Copa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Copa präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,38 JPY. Im Vorjahresquartal waren -31,710 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 402,4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at