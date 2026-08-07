Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
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07.08.2026 14:36:02
Copart CEO Jeffrey Liaw Sells 27,745 Shares for $846,000
Jeffrey Liaw, Chief Executive Officer of Copart, Inc. (NASDAQ:CPRT), sold 27,745 shares of common stock on July 28, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($30.49); post-transaction value based on July 28, 2026, market close ($30.69).Copart, Inc. is a leading global provider of online vehicle auctions and remarketing solutions, with a market capitalization of $27.4 billion and trailing 12-month revenue of $4.6 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Copart Inc.
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05.08.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Copart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Copart von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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22.07.26
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15.07.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Copart von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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08.07.26
|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.07.26
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01.07.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Copart von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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29.06.26
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Analysen zu Copart Inc.
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