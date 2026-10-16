Copart Completes Acquisition Of ACV Auctions

(RTTNews) - On Friday, Copart, Inc. (CPRT), an online vehicle auction company, announced the successful completion of its acquisition of ACV Auctions (ACVA).

Copart completed its tender offer to acquire ACV Auctions shares for $10.50 per share in cash. By the October 15, 2026 deadline, 116.8 million shares, representing 68.43% of ACV's outstanding shares, had been tendered and accepted for payment.

After the tender offer, Copart completed its acquisition of ACV Auctions through a merger. Remaining ACV shares were cancelled and converted into the right to receive $10.50 per share in cash, subject to applicable withholding taxes.

On the Nasdaq, shares of Copart were trading 0.13 percent higher at $27.78.