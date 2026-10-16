Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|
16.10.2026 18:00:29
Copart Completes Acquisition Of ACV Auctions
(RTTNews) - On Friday, Copart, Inc. (CPRT), an online vehicle auction company, announced the successful completion of its acquisition of ACV Auctions (ACVA).
Copart completed its tender offer to acquire ACV Auctions shares for $10.50 per share in cash. By the October 15, 2026 deadline, 116.8 million shares, representing 68.43% of ACV's outstanding shares, had been tendered and accepted for payment.
After the tender offer, Copart completed its acquisition of ACV Auctions through a merger. Remaining ACV shares were cancelled and converted into the right to receive $10.50 per share in cash, subject to applicable withholding taxes.
On the Nasdaq, shares of Copart were trading 0.13 percent higher at $27.78.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Copart Inc.
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Copart-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Copart von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Copart von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Copart Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Copart Inc.
|24,77
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.