Copart Aktie

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WKN: 893807 / ISIN: US2172041061

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16.10.2026 18:00:29

Copart Completes Acquisition Of ACV Auctions

(RTTNews) - On Friday, Copart, Inc. (CPRT), an online vehicle auction company, announced the successful completion of its acquisition of ACV Auctions (ACVA).

Copart completed its tender offer to acquire ACV Auctions shares for $10.50 per share in cash. By the October 15, 2026 deadline, 116.8 million shares, representing 68.43% of ACV's outstanding shares, had been tendered and accepted for payment.

After the tender offer, Copart completed its acquisition of ACV Auctions through a merger. Remaining ACV shares were cancelled and converted into the right to receive $10.50 per share in cash, subject to applicable withholding taxes.

On the Nasdaq, shares of Copart were trading 0.13 percent higher at $27.78.

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