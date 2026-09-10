Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
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10.09.2026 13:34:07
Copart Likely To Report Lower Q4 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
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Nachrichten zu Copart Inc.
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09.09.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Copart-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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09.09.26
|Ausblick: Copart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Copart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Copart von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Copart Inc.
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