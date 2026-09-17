Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
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17.09.2026 14:57:20
Copart Subsidiary Commences Tender Offer To Buy ACV Auctions For $10.5/Share
(RTTNews) - Thursday, Copart, Inc. (CPRT) announced that its subsidiary, Apple Merger Sub, Inc., has commenced a tender offer to purchase all issued and outstanding shares of common stock of ACV Auctions Inc. for $10.50 per share.
Upon acceptance, the subsidiary will merge with and into ACV, with ACV continuing as the surviving corporation and a wholly owned subsidiary of Copart.
The company added that the offer and withdrawal rights will expire on September 30, 2026.
In pre-market hours, CPRT was trading at $30.70, down 0.39 percent on the Nasdaq.
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