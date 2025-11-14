Copenhagen Airports A-S: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Copenhagen Airports A-S präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 56,00 DKK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent auf 1,61 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at