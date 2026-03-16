Copenhagen Airports A-S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Copenhagen Airports A-S hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 33,00 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Copenhagen Airports A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 28,00 DKK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,37 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 158,00 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 133,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,52 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,07 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at