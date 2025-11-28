Copper Giant Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Copper Giant Resources präsentierte in der am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Copper Giant Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

