Copper Giant Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Copper Giant Resources präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at