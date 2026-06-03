Copper One Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Copper One Resources ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Copper One Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Copper One Resources ein EPS von -0,600 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at