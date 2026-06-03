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03.06.2026 06:31:29
Copper One Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Copper One Resources ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Copper One Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Copper One Resources ein EPS von -0,600 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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