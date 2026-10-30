Copper One Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Copper One Resources veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Copper One Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,690 CAD. Im Vorjahr waren -1,600 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at