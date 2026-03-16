Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,9 Millionen USD – eine Minderung von 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,5 Millionen USD eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,630 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,83 Millionen USD im Vergleich zu 107,94 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at