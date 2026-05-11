Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at