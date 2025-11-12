Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 26,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 26,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at