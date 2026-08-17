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17.08.2026 06:31:29
Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,49 Prozent auf 26,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf 26,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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