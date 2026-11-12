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12.11.2026 06:31:28
Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 26,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf 26,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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