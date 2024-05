Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf hat sich am 10.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,5 Millionen USD – ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf 25,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at