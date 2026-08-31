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31.08.2026 06:31:29
Copper Standard Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Copper Standard Resources lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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