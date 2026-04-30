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30.04.2026 06:31:29
Copper Standard Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Copper Standard Resources veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Copper Standard Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,310 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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