CopperCorp Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CopperCorp Resources hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CopperCorp Resources -0,020 CAD je Aktie generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,040 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CopperCorp Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at