Copperleaf Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Copperleaf Technologies hat am 24.03.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Copperleaf Technologies im vergangenen Quartal 19,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Copperleaf Technologies 21,8 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,410 CAD. Im Vorjahr waren -0,240 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 73,39 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 69,28 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,485 CAD und einen Umsatz von 74,47 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at