Copperstone Resources Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Copperstone Resources Registered äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Copperstone Resources Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,150 SEK vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,830 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Copperstone Resources Registered ein EPS von -0,420 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at