COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered legte Quartalsergebnis vor

COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,94 Milliarden JPY – ein Plus von 68,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered 8,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at