COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered 8,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at