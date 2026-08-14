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14.08.2026 06:31:29
Coral India Finance Housing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Coral India Finance Housing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,19 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coral India Finance Housing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,2 Millionen INR im Vergleich zu 45,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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