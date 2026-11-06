Coral India Finance Housing öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Coral India Finance Housing stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,880 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at