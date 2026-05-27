Coral India Finance Housing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Coral India Finance Housing lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 INR. Im Vorjahresviertel hatte Coral India Finance Housing 0,580 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 30,5 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 30,5 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,67 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Coral India Finance Housing ein EPS von 4,34 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Coral India Finance Housing 153,96 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 151,74 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at