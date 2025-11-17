Coral India Finance Housing präsentierte Quartalsergebnisse

Coral India Finance Housing ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coral India Finance Housing die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at