Coral Laboratories gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,76 INR. Im Vorjahresviertel waren 16,29 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Coral Laboratories im vergangenen Quartal 363,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coral Laboratories 190,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at