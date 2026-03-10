Corbus Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Corbus Pharmaceuticals äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,900 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at